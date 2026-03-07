حارس مرمى ريكسهام أوكونكو يستهدف مفاجأة تشيلسي

أعلن آرثر أوكونكو، حارس مرمى ريكسهام، جاهزيته لمواجهة تشيلسي، بحسب التقارير. Completesports.com.

ستقام مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ريسكورس يوم السبت (اليوم).

صرح أوكونكو بأن المباراة تمنح ريكسهام فرصة لصنع التاريخ.

"لدينا دائماً فرصة لصنع التاريخ هنا. في كل موسم نلعب فيه هنا، وفي كل موسم قضيته في ريكسهام، كنا دائماً قادرين على تحقيق شيء ما"، هكذا صرّح أوكونكو. الموقع الرسمي للنادي.

"هذا شيء فعلناه بالفعل هذا الموسم، ونتطلع إلى المزيد. ندخل المباراة ونحن الفريق الأقل حظاً، وهو ما قد يصب في مصلحتك أحياناً."

"هذا يمنحك دافعاً إضافياً ويجعلك ترغب في القتال أكثر وبذل كل ما لديك. كل ما يمكننا فعله ضد تشيلسي هو بذل كل ما في وسعنا ونرى كيف ستكون النتيجة."

وأضاف: "لقد لعبت ضد تشيلسي في الأكاديمية لسنوات. أعرف مدى جودة هذا النادي. أعتقد أن الجميع يعرف مدى جودة هذا النادي."

"ستكون لحظة مميزة بالنسبة لي أن ألعب ضد فريق كبير كهذا في منافسة مهمة كهذه."

"لقد اكتملت الدائرة، اللعب ضدهم في الأكاديمية، ثم الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ثم العودة إلى الدوري الممتاز، ثم الحصول على فرصة اللعب ضدهم في مباراة كبيرة كهذه في كأس الاتحاد الإنجليزي."

بقلم أديبوي أموسو



