تشافي: لن يكون هناك لاعب آخر مثل ميسي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك لاعب آخر مثل نجم الأرجنتين ليونيل ميسي.



بعد أن لعب إلى جانب ميسي لمدة 15 عامًا، وصفه تشافي بأنه "فريد من نوعه" و"ظاهرة" كان متفوقًا في كل جانب من جوانب اللعبة، بما في ذلك من الناحية الفنية والبدنية والعقلية.



متحدثا قناة روماريو على يوتيوبوأشار تشافي إلى أنه على الرغم من إعجابه بلاعبين آخرين، مثل نيمار عندما وصل، إلا أن لا شيء يقترب مما شاهده مع ميسي.

أتمنى أن أكون مخطئًا، لأني أرغب في أن يتطور ميسي، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث. عشت مع ليو يوميًا لمدة 15 عامًا، وكان الأفضل في كل شيء: التقنية، والقوة البدنية، وفهم اللعبة، والضربات الرأسية، وقدمه الأضعف، وعقليته... إنه لاعب تنافسي شرس. لا يُقهر.



"عندما كنتُ أُمرر له الكرة، كان يُحسّن كل شيء ويجعلني أفضل. كنتُ مُمررًا. أما هو فكان من عالم آخر - حسنًا، هو كذلك، لأنه سيلعب في كأس العالم. إضافةً إلى ذلك، فهو شخص متواضع، مُجتهد، مُنضبط، ويسعى للكمال."



"رأيته عندما كنت في السادسة عشرة من عمري. إنه ظاهرة، من كوكب آخر، وهو أيضاً شخص جيد. رجل طيب."



"حاولت إقناعه بالعودة إلى برشلونة، لكن في النهاية، رفض الرئيس."

