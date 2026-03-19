يامال يحطم رقم مبابي القياسي في دوري أبطال أوروبا في فوز برشلونة الساحق على نيوكاسل

حقق نجم برشلونة لامين يامال يوم الأربعاء إنجازاً جديداً في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

ويعود ذلك إلى إنجازات اللاعب الإسباني في آخر مباراة خاضها فريق البلوغرانا في القارة الأوروبية.

وبالطبع، عادت قوات هانسي فليك إلى العمل منذ وقت قصير، حيث استضافت نيوكاسل يونايتد في عاصمة كاتالونيا لمباراة في دوري أبطال أوروبا.

بعد كل ما قيل وفُعل في مباراة من جانب واحد تماماً، خرج برشلونة منتصراً بنتيجة 7-2، ليتقدم إلى ربع نهائي البطولة.

وأثبت يامال المذكور آنفاً أنه أحد نجوم العرض.

سجل الجناح الموهوب، من موقعه على الجناح الأيمن، هدفاً وصنع هدفاً خلال الـ 90 دقيقة ضد نيوكاسل.

وكما أشير إليه أعلاه، واصل لامين في هذه العملية صنع التاريخ.

بحسب الإحصائيين أوبتا (عبر موقع Get Spanish Football News)، أصبح يامال، البالغ من العمر 18 عامًا و248 يومًا، أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله كيليان مبابي في عام 2017 (18 عامًا و350 يومًا).



