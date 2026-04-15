يامال: لماذا يجب على برشلونة التعاقد مع أوسيمين؟

دعا نجم برشلونة لامين يامال إدارة النادي إلى التعاقد مع مهاجم منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية.



مع اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من نهاية فترة ولايته في كاتالونيا، اشتد البحث عن خليفة طويل الأمد.

ووفقاً لوكالة فيشاجيس، صرح اللاعب الدولي الإسباني بأن مهاجم غلطة سراي كان القطعة المفقودة في تشكيلة برشلونة الهجومية، فهو قادر على قيادة خط الهجوم واستكمال لاعبي الفريق المبدعين على الأطراف.



ويُقال إن يامال يعتقد أن وجود أوسيمين سيخفف الضغط الدفاعي ويخلق مساحة أكبر في المناطق الهجومية، مما يعزز فعالية هجوم برشلونة.



على الرغم من أن قيمته السوقية الحالية تبلغ حوالي 75 مليون يورو، فمن المتوقع أن يطلب غلطة سراي رسومًا قد تتجاوز 100 مليون يورو.

