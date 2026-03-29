زوبيميندي يصبح عاشر لاعب من أرسنال ينسحب من المشاركة الدولية

أفادت شبكة ESPN أن مارتن زوبيميندي أصبح عاشر لاعب من أرسنال ينسحب من المشاركة الدولية بعد مغادرته تشكيلة المنتخب الإسباني بسبب مشكلة في الركبة.

شارك لاعب خط الوسط كبديل في وقت متأخر خلال فوز منتخب بلاده الودي على صربيا يوم الجمعة، حيث لعب بدلاً من رودري لاعب مانشستر سيتي.

قبل المباراة الودية التي ستقام يوم الثلاثاء ضد مصر، أكدت إسبانيا أنها ستفتقد خدمات زوبيميندي.

وجاء في بيان المنتخب الإسباني: "انسحب مارتن زوبيميندي من معسكر المنتخب الإسباني بسبب شعوره بعدم الراحة في ركبته اليمنى".

"لتجنب أي مخاطر وحماية صحة اللاعب، تم استبعاده من الفريق. وقد تم إبلاغ الطاقم الطبي لنادي أرسنال بالوضع."

كان زوبيميندي ثاني لاعب من أرسنال يغادر معسكرًا دوليًا بمفرده يوم الأحد.

انسحب المدافع بييرو هينكابي من تشكيلة منتخب الإكوادور قبل مباراتهم ضد هولندا يوم الثلاثاء. لعب هينكابي 72 دقيقة ضد المغرب يوم الجمعة، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى أرسنال لبدء برنامج تأهيلي لإصابة لم يُكشف عنها رسميًا.

انضم زوبيميندي وهينكابي إلى زملائه في الفريق ديكلان رايس وبوكايو ساكا في العودة مبكرًا إلى شمال لندن عندما غادر الرجلان الإنجليزيان معسكر توماس توشيل.

لم يشارك كل من رايس وساكا في مباراة التعادل 1-1 مع أوروغواي مساء الجمعة على ملعب ويمبلي، ولن يتم النظر في مشاركتهما في مباراة الثلاثاء ضد اليابان حيث يخضعان لفحوصات طبية.

تعرض الجناح نوني مادويكي لإصابة أثناء مباراة التعادل مع أوروغواي، وتم تصويره لاحقاً وهو يرتدي دعامة للركبة.

كان إيبيريتشي إيزي قد انسحب بالفعل من تشكيلة المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة في ربلة الساق، مما أدى إلى غيابه عن نهائي كأس كاراباو الذي خسره أرسنال أمام مانشستر سيتي. ومن المتوقع أن يغيب لاعب كريستال بالاس السابق عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

انسحب كل من ويليام ساليبا، وغابرييل، ولياندرو تروسارد، ويورين تيمبر من المشاركة مع منتخبات فرنسا، والبرازيل، وبلجيكا، وهولندا على التوالي في بداية فترة التوقف الدولي الحالية بسبب مخاوف تتعلق بالإصابة. وأكد نادي أرسنال أن اللاعبين الأربعة سيواصلون علاجهم في النادي.

يبقى أن نرى إلى متى سيغيب هؤلاء اللاعبون العشرة عن الملاعب بينما يواصل أرسنال القتال من أجل الألقاب على ثلاث جبهات.

يعود فريق ميكيل أرتيتا إلى المنافسة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة ساوثهامبتون خارج أرضه في 4 أبريل.

ثم سيلعبون ضد سبورتينغ في لشبونة في مباراة الذهاب من نفس المرحلة من دوري أبطال أوروبا في 7 أبريل.

يتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق تسع نقاط، وستكون مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام بورنموث في 11 أبريل. ويواجه الفريق مواجهة حاسمة على صدارة الترتيب أمام مانشستر سيتي في 19 أبريل.



